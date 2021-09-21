Своя квартирна драма у Черкасах. Там примусово виселяють мешканців гуртожитку. У багатьох із них є діти. Та це не спиняє. І все відбувається - напередодні холодів. Хоча свої кімнати пожильці отримали абсолютно офіційно ще 15-20 років тому. І йти їм зараз просто нікуди.

Хто викидає людей на вулицю? І на яких підставах? Дізнавався Станіслав Кухарчук.

Охайна кімната, свіжий ремонт, металопластикові вікна. Учителька Надія Морозова ось вже 17 років як може, так і створює домашній затишок у своїй скромній оселі в студентському гуртожитку. Кімнату отримала за ордером від міського управління освіти як молодий педагог.

Надія Морозова, мешканка гуртожитку:

Це приміщення було для зберігання інвентарю технічних працівників, тобто стеля була в дірках, вікна були… От так от рука проходила під підвіконням.

Таких мешканців, як пані Надія тут ще більше як сотня, 35 із яких - неповнолітні діти. Здебільшого кімнати тут давали працівникам освіти, медикам і правоохоронцям. Наприкінці дев'яностих 13 училище не могло заповнити гуртожиток студентами, а жильці допомагали сплачувати комунальні платежі й потроху робили ремонти, замінювали проводку та комунікації. Ордери та прописки в паспортах - у всіх на руках.

Це всі офіційно? - Звичайно. Печатка, директор, мене поселяв директор восьмого ПТУ. Відповідно давали такі документи.

Та місяць тому всім мешканцям гуртожитку керівництво освітнього закладу повідомило про примусове виселення. Училище, якому належить приміщення, увійшло до складу багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Новий директор виявив, що приміщення аварійне, а управління ДСНС через суд - це підтвердило. Люди в розпачі, адже до сьомого жовтня їм треба виїхати з гуртожитку разом із малими дітьми, ще й з речами.

З нашими доходами, з надбаним, що в нас є - холодильники, мікрохвильовки, меблі, навіть шкаф… Ми не знаємо куди його нести, ми не можемо закинути його в чужі гаражі, щоб воно згнило.

Головний офіс багатопрофільного навчального центру міститься за 120 кілометрів від Черкас, у селі Мокра Калигірка. Телефоном його директор пояснив, що є рішення суду про визнання будівлі непридатною для проживання, і він його має виконати. Окрім того зазначив: мешканці ніяких ремонтів у приміщенні не робили…

Станіслав Кошолап, директор багатопрофільного регіонального центру професійної освіти в Черкаській області:

Вони банку краски не куплять для того, щоб стіни покрасить, щоб привести у порядок вхідну частину цю. Ті, хто не виселяться, то є виконавча служба, яка займається цими питаннями… Я до цього відношення не маю.

Підтримують дії директора і в обласному профільному управлінні. Кажуть, зараз студентів вистачає, щоб заселити ними гуртожитки. До того ж теперішнім мешканцям ці кімнати давали в тимчасове користування.

Валерій Данилевський, начальник управління освіти та науки Черкаської ОДА:

Зараз сказати, що я своїм вольовим рішенням чи міністерства, бо це державне майно, змусимо директора не виконувати рішення суду - ну ми ж розуміємо, що цього не може бути.

Куди бігти зі своїми проблемами мешканці гуртожитку не знають. Люди вже отримали повідомлення, що сьомого жовтня керівництво навчального центру відключить приміщення від централізованого електропостачання. Альтернативного житла люди просто не мають.