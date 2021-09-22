Польща споряджає на кордон із Білоруссю додаткові військові сили [ Редактировать ]
Через міграційну кризу Польща споряджає на кордон із Білоруссю додаткові військові сили. Це пів тисячі армійців і спецтехніка. Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська та Москви.
Нагадаю, після запровадження Євросоюзом нового пакета санкцій проти Білорусі, Лукашенко заявив, що Мінськ не контролюватиме потік біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС. І як наслідок - навала нелегалів, які усіляко намагаються потрапити з білоруської території на Захід. У Брюсселі такі дії режиму Лукашенка назвали "гібридною агресією".
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Сейм Польщі підтримав надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через мігрантів. Варшава звинувачує режим Олександра Лукашенка у гібридній війні, в якій експлуатують нелегалів.
Біженців щонайменше 14 тисяч. Здебільшого - з Гаїті, Венесуели та Чилі.
Обставини їхньої смерті встановлює прокуратура Польщі.
За серпень цього року Польща зафіксувала небувалу кількість спроб незаконного вторгнення з сусідньої країни - три з половиною тисячі мігрантів. Ще тисячу - затримали.