Сьогодні - другий день візиту Володимира Зеленського до США, на генеральну асамблею ООН. Коли запланований його виступ? І з ким вже встиг зустрітися український президент? Дмитро Анопченко спостерігає за всім, що відбувається у Нью-Йорку.

Перша зустріч на полях Генасамблеї в українського президента з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорили і про підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС, що відбудеться в жовтні, і про Крим - українська делегація повідомила єврочиновниці про погіршення ситуації на півострові із дотримання прав людини.

Володимир Зеленський, президент України:

Подякувати Європейському союзу, Вам особисто. За те, що завжди підтримуєте Україну. За присутність з Вашого боку і підтримку з боку Вашої команди Кримської платформи…

А ще розмова була про енергетику: наслідки для України через запуск "Північного потоку" та ідею інтеграції українських енергомереж до системи ЄС.

Далі у тому ж приміщенні - розмова із нью-йоркськими інвесторами, з проханням вкладати гроші в Україні.

В ООН - переговори із генсеком організації, Антоніу Гутерешем. Із ним - більше про окупований Донбас та гуманітарну допомогу, яку можуть надати Об'єднані нації. Цього ж дня була і розмова з президентом Туреччини Ердоганом, де дві головні теми - економіка і Крим.

Сергій Никифоров, речник Президента України:

Постачання скрапленого газу з країн Близького Сходу за турецького посередництва. Ну і це звичайно гуманітарна ситуація в Криму. Яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема - кримських татар.

Середа - за розкладом день головної промови з ООНівської трибуни, саме цього дня після обіду черга виступати для України. А до і після цього - знову ж таки зустрічі із європейськими політиками. Зокрема, вже підтверджена ранкова розмова із генсеком НАТО.

Це традиція: кожна делегація використовує цей час у Нью-Йорку для двосторонніх контактів. І якщо вже - попри ковідні проблеми - західні політики таки прилетіли до штатів особисто, їхній розклад рописаний зустрічами до пізнього вечора. Тим більше, що протокольні ООНівські приймання та вечері скасували - і це тільки додає можливостей "на полях" Генасамблеї проговорити з колегами складні моменти.