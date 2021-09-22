Через пандемію представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто відвідати довгожительок, однак сертифікати про рекорд їм надіслали.

Умено Суміяма та Коуме Кодама - найстаріші близнючки у світі! І саме вони оновили досягнення Книги рекордів Гіннеса. На початок вересня жінкам було по 107 років і 300 днів.

Сестри народилися в багатодітній сім'ї і з юних років почали жити окремо. Нині вони мешкають у різних будинках для людей похилого віку. Через пандемію представники Книги рекордів Гіннеса не змогли особисто відвідати довгожительок, однак сертифікати про рекорд їм надіслали.