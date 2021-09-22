Суть гри полягає в тому, щоб кожен спортсмен подолав поле якнайшвидше та водночас зробив якомога менше ударів, проходячи 18 лунок.

У Великій Британії відбулося змагання зі спід-гольфу! Це поєднання класичної гри в гольф та бігу. Більше про суть змагання та його учасників далі в сюжеті.

Ці спортсмени змагаються за звання переможця в незвичному та, принаймні поки що, не надто популярному виді спорту. Серед кількадесят учасників визначали найкращого спід-гольфіста Великої Британії. Грали у Волінгфорді, що неподалік від Лондона.

Суть гри полягає в тому, щоб кожен спортсмен подолав поле якнайшвидше та водночас зробив якомога менше ударів, проходячи 18 лунок. Саме тому учасники зазначають - надважливим у таких змаганнях є логіка та концентрація.

Тім Лобб, учасник:

Я справді щасливий бути тут. І коли грав, то зовсім не думав про рахунок. Але, знаєте, тут дуже важливо вдарити по м'ячу розумно. Проте, це і не завжди легко зробити, якщо ви постійно бігаєте.

Серед учасників - спід-гольфіст із протезом, який перший у світі взяв участь в офіційних змаганнях із цього виду спорту. Виступ для Скотта Річардсона був дебютним і, за його словами, досить успішним. Однак спортсмен запевняє - наступного разу продемонструє кращий результат.

Скотт Річардсон, учасник:

Моя нога мене не бентежить. На ній міцна підошва, тому я не хвилювався. Тут важливішу роль відіграли мій фізичний стан і підготовка. Деякі удари були доволі вдалими. Загалом я задоволений тим, як фінішував.

А от переможцем змагань став Люк Віллетт. Йому вдалося подолати все поле менш ніж за 38 хвилин. Розповідає - у класичний гольф грає не надто часто й добре, проте в спід-гольфі віднайшов себе.

Люк Віллетт, переможець:

Я не дуже впевнено граю саме в гольф. Однак я знайшов для себе спід-гольф. І зараз я просто не можу в нього награтися. Відчуваю себе найщасливішим.

Спортсмени розповідають - переваги цього різновиду гольфу в тому, що, на відміну від звичайного, він азартніший і динамічніший. Однак водночас гравці додають - спід-гольф зовсім неконфліктний. Саме тому цю гру вони радять тим, хто не хоче псувати собі нерви.