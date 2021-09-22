Певица Лолита Милявская во время Youtube-шоу "Антонимы" с Антоном Красовским назвала размер пенсии Аллы Пугачевой.

У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей (16,8 тыс. грн - ред.), она мне говорила... как у народной артистки (СССР - ред.)! У меня, как у заслуженной, 23 тысячи (8,4 тыс. грн - ред.), потому что ИП, налоги...

Несмотря на прибавку к пенсии, Лолита добавила, что не видит для себя ценности в званиях.

В чем смысл, если меня бы за это звание обязали? Вот сейчас я легко отказываюсь от каких-то ненужных мне концертов, например. Если сейчас кто-то похлопочет... сейчас ведь все звания дают, если кто-то похлопочет. Я когда все это увидела, когда еще был дуэт, подумала: "Упаси Господи еще писать на себя характеристику!

​По российскому законодательству, с 2013 года народные артисты, проживающие в Москве не менее 10 лет, кроме пенсии, получают московскую ежемесячную компенсационную выплату в размере 32 853 рублей (12 тыс. грн).

Напомним, что Алла Пугачева является заслуженным артист РСФСР (с 26 июня 1980 года), народным артистом РСФСР (с 9 января 1985 года) и народным артистом СССР (с 20 декабря 1991 года).

Ранее "Подробности" писали о том, что 15 мая Алле Пугачевой исполнилось 72 года. Супруг певицы, комик Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой без макияжа.