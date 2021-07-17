Лолита Милявская впервые рассказала о заболевании дочери (фото) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Певица Лолита Милявская редко рассказывает о единственной дочери. Она ревностно оберегает ее от общественности, но не секрет, что у девочки есть проблемы со здоровьем. Об этом пишет "Стархит".
Лолита отправила дочь в Киев, где та живет вместе с бабушкой. Еве уже 22 года. Артистка впервые решилась озвучить ее диагноз.
Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно.
Милявская уточнила, как психическое заболевание проявляется у наследницы.
Иногда есть зацикленность на предмете, необходимость что-то вертеть в руках. У меня это тоже есть. Также у нее не было готовности к эмоциональным переживаниям. Когда она слышала мои грустные песни, могла встать за кулисами и плакать: "Мамочке больно, мамочке больно...".
Исполнительница не раз отмечала, что во всем поддерживает дочь и всячески ее подбадривает.
Да, у меня не растет Мэрилин Монро, не модель, но я ей все время говорю, что она красивая, хорошая, умная. Мы договорились с мамой, что она будет получать то, чего я не получала. Ко мне теперь тоже относятся бережнее.
Ева родилась в ноябре 1998-го. По документам отец девочки з третий муж певицы Александр Цекало. Кто является биологическим - Милявская не собирается говорить.
Напомним, что ранее Лолита откровенно рассказала о шестом муже.
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