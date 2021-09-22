400-річчя Хотинської битви відзначають на Буковині. У Чернівцях організували історичний фестиваль. Публіці представили унікальні артефакти та археологічні знахідки. Також показали, який вигляд мала Хотинська фортеця в 17 столітті. З головою занурився в історію й Іван Сірецький.

У вересні 1621 року під стінами Хотинської фортеці гриміла грандіозна битва. З одного боку - армія Османської імперії, з іншого - польсько-литовсько-козацьке військо. Загалом понад 250 тисяч осіб. Хотинське бойовище залишило слід у європейській історії, а ще більше - в українській. Здолати турків допомогло сорокатисячне військо Петра Конашевича-Сагайдачного.

Андрій Федорук, кандидат історичних наук, науковий співробітник Чернівецького обласного краєзнавчого музею:

Якби не відбулася Хотинська битва 1621 року, то невідомо, чи б відбулася Хмельниччина, чи відбулися б події середини 17 століття. Чи був би виступ Богдана Хмельницького і заснування Української козацької держави як такої.

За 400 років замок під Хотином зазнав серйозних змін. Щоб показати, який вигляд він мав у 17 столітті, художник Андрій Холоменюк створив макет-експозицію.

Андрій Холоменюк, Заслужений художник України:

Дуже кропітка робота, дуже складна, займає багато часу. Але вона того варта, тому що люди, які будуть відвідувати цей музей, вони будуть отримувати задоволення від того, що побачать.

Митець до деталей відтворив кожну частину архітектурного ансамблю. Використовував гіпс, дерево, пінопласт. А Дністер, який омиває фортецю, вилив з рідкого скла. На вигляд доволі реалістично.

Андрій Федорук, кандидат історичних наук, науковий співробітник Чернівецького обласного краєзнавчого музею:

Хотинська фортеця зазнала серйозних перебудов на початку 18 століття. Це було пов'язано з цілим рядом політичних подій, тому що укріплення потребували певної модернізації.

Модель 120 на 105 сантиметрів завбільшки виготовляли пів року. А підготовка ескізів, дослідження історичних джерел тривали аж 13 років! Усе через те, що достовірні зображення споруди до наших днів майже не дійшли.

Андрій Холоменюк, Заслужений художник України:

Ми користувалися матеріалами як українських дослідників, які мали археологічні розкопки там, які знаходили артефакти, відповідно до цього було зроблено. Також молдовських і румунських.

Окрім того, в обласному краєзнавчому музеї виставили на загальний огляд експонати періоду Хотинської битви.

Оксана Драгомерецька, завідувачка відділу археології Чернівецького обласного краєзнавчого музею:

Представлені, як елементи спорядження, зразки зброї 17 століття, безпосередньо артефакти, які були знайдені і передані нам із Хотинської фортеці.

Історичний фестиваль, присвячений чотирьохсотріччю битви під Хотином, триватиме в Чернівцях до кінця тижня. Музейники приберегли для відвідувачів ще багато сюрпризів і навіть наукових відкриттів.