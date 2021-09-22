Детсадам и 1-4 классам разрешили работать без вакцинации [ Редактировать ]
В среду, 22 сентября, Кабинет министров Украины разрешил начальной школе и детсадам работать в обычном режиме, несмотря на количество вакцинированного от коронавируса персонала. Об этом свидетельствует соответствующее постановление Кабмина.
Разрешение касается всех зон адаптивного карантина.
Правительство внесло изменения в постановление №1236 о введении карантина в Украине.
В обновленном тексте указано, что запрет на посещение в "желтой" и "красной" зонах карантина не распространяется на 1-4 классы и детсады.
- До этого садикам и начальной школе разрешалось работать в "желтой" зоне лишь при условии, что по меньшей мере 80% персонала получили хотя бы одну прививку от коронавируса.
- Для "красной" этот уровень составлял 100%. Теперь это условие не распространяется на 1-4 классы и дошкольные учреждения.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.
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