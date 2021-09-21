Какие области решили закрыть школы в "желтой" зоне (список) [ Редактировать ]
Согласно решению госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, начиная с 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону. Так, учебные заведения смогут продолжить работу при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой. Некоторые области приняли решение закрыть учебные заведения.
Киевская область
Согласно последним данным по вакцинации в Киеве - все школы города продолжат работу, поскольку показатели прививки сотрудников перешли за 80%.
Ивано-Франковская область
Согласно информации ОГА, сегодня в области лишь 123 образовательных учреждения с 1066 вакцинировали более 80% преподавателей.
Одесская область
По словам главы городского департамента образования и науки Елены Буйневич, только 78 школ имеют по меньшей мере 80% вакцинированных сотрудников. По состоянию на 20 сентября в области привито 70% педагогов.
Черновицкая область
Согласно информации Черновицкой ОГА, 22 учебные заведения области имеют 100% вакцинированного персонала, в связи с чем они будут иметь возможность продолжить работу даже в случае перехода в "красную зону". 240 школ привили более 80% педагогов и только 51 заведение не соответствует требованиям Минздрава.
Львовская область
Согласно информации городского головы департамента образования и науки Олега Паска:
Стрыйский район - 22,3% школ вакцинировали более 80% персонала;
Червоноградский район - 21,4% школ вакцинировали более 80% персонала;
Дрогобычский район - 20% школ вакцинировали более 80% персонала;
Яворовский район - 15,3% школ вакцинировали более 80% персонала;
Золочевский район - 14,4% школ вакцинировали более 80% персонала;
Самборский район - 6,2% школ вакцинировали более 80% персонала;
Львовский район - 2,6% школ вакцинировали более 80% персонала.
Ривненская область
Согласно информации ОГА, 187 учебных заведений продолжат работу после перехода в "желтую" зону. В частности, часть заведений уже постепенно приближается к соответствующему показателю. Всего в области вакцинировались 51% от всех педагогов.
Запорожская область
По словам главы ОГА Александра Старуха, сегодня в области вакцинировано:
- 56% работников дошкольного образования;
- 58% работников учреждений среднего образования;
- 59% работников учреждений высшего образования;
- 52% работников учреждений внешкольного образования;
- 50% работников профессионального образования.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.
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