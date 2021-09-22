В среду, 22 сентября, посольство США в Украине осудило покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Мы присоединяемся к тем, кто осуждает нападение, которое произошло сегодня под Киевом на первого помощника президента Украины Сергея Шефира и надеемся на быстрое расследование инцидента, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Насилие, в том числе с политической целью, никогда не может быть оправданным, подчеркнули в посольстве.

Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выразила надежду на скорейшее расследование инцидента.

Очень обеспокоена этой новостью. Я желаю раненому водителю полного выздоровления и надеюсь, что инцидент будет расследован как можно скорее.

Напомним, 22 сентября было совершено покушение на первого помощника президента Украины - Сергея Шефира. В деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий. Но их пока не будут озвучивать, чтобы не навредить следствию.

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