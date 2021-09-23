Оперували львівські медики разом із хірургами з Польщі, Білорусі та Києва.

Дві унікальні операції провели в Україні. Вперше пересадили серце - дитині, а легені - дорослому. Оперували львівські медики разом із хірургами з Польщі, Білорусі та Києва. Як минули надскладні операції? І як почуваються пацієнти - розкаже Христина Гашенко.

Львівська лікарня швидкої допомоги. У реанімації 13-річний Максим із Волині. У нього 2 місяці тому стався інсульт. Потрібна термінова пересадка серця.

Іван Міськів, медичний директор з анестезіологічної роботи Лікарні швидкої допомоги м. Львів:

В дитини карбіомеопатія. це проблема, яка не дозволяє жити далі без трансплантації серя. Пацієнт уже знаходиться тривалий час на перпаратах, які стимулюють серцевий викид, допомагають серцю працювати, але, на жаль, вони не дієві.

Максима обстежують та готують до операції. Провести трансплантацію серця допомагають медики з Києва.

Борис Тодуров, кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України:

У нас сердце взрослого донора. Сегодня впервые пришиваем ребенку 13- летнему. И у нас есть большое несовпадение по розмеру и диаметром сосудов. Поэтому приходится адаптировать .

Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.

Операція тривала 4 години. І ось момент початку нового життя. На моніторі кардіографа з'явилися імпульси серцебиття хлопця.

Зараз Максим почувається добре. Найбільше хлопця цікавить, хто дав йому шанс на життя.

-Так что тепер будешь ходить, прыгать. И уже не будешь лежать, как раньше. - Можна дізнатись, чиє серце б'ється? - Мужчини.

Тетяна і Роман, батьки Максима:

Велике спасибі. Це люди з великим серцем. Дякуємо. Що дали серце для нашого сина.

А в сусідній операційній медики вперше в Україні пересаджують легені 56-річному львів'янину. Допомагають хірурги з Польщі, які цього року вже провели майже 4 десятки таких трансплантацій.

Трансплантація легень тривала 12 годин.. І ось момент успішного закінчення операції. Своїх емоцій медики не приховують.

Пацієнти після пересадки органів почуваються добре. Результатом медики задоволені

Окрім трансплантації серця та легень у лікарні швидкої допомоги вперше посмертно вилучили рогівку ока. Оперцію планують провести вже найближчим часом.