На Чернігівщині в чоловіка виявили плантацію конопель [ Редактировать ]
На Чернігівщині в чоловіка вилучили наркотиків на понад мільйон гривень. Правоохоронців викликали сусіди і повідомили про плантацію конопель.
На місці саме перебував господар, який засадив город нарковмісними рослинами. Серед іншого, в нього вилучили 8 кілограмів готової для продажу марихуани. Чоловікові загрожує до трьох років за ґратами.
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