Рада приняла закон об олигархах: что это значит [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания парламента в Youtube.
Законопроект президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.
Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:
- участие в политической жизни,
- значительное влияние на СМИ,
- контроль или владение монополией,
- наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
Прописано, что определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.
Ранее мы писали о том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.
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