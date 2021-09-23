Сімейну реліквію родини Лесі Українки вперше презентували в Україні [ Редактировать ]
В Україні вперше показали сімейну реліквію родини Лесі Українки. Це збірка пісень, що подобалися письменниці. Зошит привезла її родичка. Презентували раритет у Дніпрі на Міжнародному фестивалі до ста п'ятдесятиріччя від дня народження поетеси.
У холі Дніпропетровського обласного театру опери та балету остання репетиція до масштабного концерту з нагоди сто п'ятдесятої річниці від дня народження Лесі Українки. За фортепіано грає внучата племінниця видатної письменниці - Аріадна Бартаї.
"Ой на полі жито" - це одна з композицій, яка записана в збірнику. Усього в зошиті 225 пісень. Це і колядки, і щедрівки, і так звані козацькі пісні, і пісні на хрестини, і веснянки. Співає сама поетеса. Усі вони були записані чоловіком Лесі - Климентином Квіткою.
Вікторія Рудко, композиторка:
Дуже цікаво, що ці мелодії зібрані з різних регіонів України і не просто мелодії, тут написано про які особливості, про що йдеться мова, в якому році, дні, ці записи зроблені. Це як скарб у фонд етнографічний, який зберігається для фонду України.
Понад сто років зошит зберігався в родині Аріадни. За словами жінки, він - родинна реліквія. Коли збірник потрапив до рук жінки, вона вирішила написати під пісні акомпанемент.
Аріадна Бартаї, внучата племінниця Лесі Українки:
Вірші, які викладені у збірці мають багато стовпчиків - від п'яти до восьми. Тоді я зрозуміла, що є драматургія і потрібно писати варіації. Не просто одна мелодія, один акомпанемент. Я почала відтворювати варіації куплетів музичних.
Аріадна з Угорщини. До сто п'ятдесятиріччя від дня народження Лесі Українки жінка вирішила привезти сімейну реліквію в Україну. На міжнародному музично-театральному фестивалі збірник презентували вперше. До цього про його існування знали тільки наближені до родини люди.
Вікторія, організаторка:
Наш фестиваль направлений на таку багатогранність, щоб розкрити культуру, саме українську культуру, саме присвячену Лесі Українці, присвячену тій Україні, якою хотіла б бачити Леся Українка. Це саме наша головна мета.
Уже 24 вересня, під завісу фестивалю, для пошановувачів творчості Лесі Українки готують прем'єру балету "Лісова пісня".
по теме
На кінчиках олівців Ібрагім Белал вирізає фігури фараонів. Використовує лише мікроскоп, ніж і пензлик.
Відважні лицарі та дух Середньовіччя. У Галичі відбувся щорічний фестиваль "Галицьке лицарство". Молодь з усієї України приміряла старовинні обладунки та випробовувала силу в бою.
У Галичі відбувся щорічний фестиваль "Галицьке лицарство". Молодь із усієї України приміряла старовинні обладунки та випробовувала силу в бою.
У Галичі відбувся щорічний фестиваль "Галицьке лицарство". Молодь із усієї України приміряла старовинні обладунки та випробовувала силу в бою. Реконструктори відтворили одну із найвідоміших переможних битв військ Короля Данила з іноземними загарбниками.
Представили на фестивалі й прем'єри. Одна з них - документальна стрічка "Хор Верьовки NOW". А самі артисти відомого у всьому світі хору прикрасили фестиваль своїм виступом.