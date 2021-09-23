В Україні вперше показали сімейну реліквію родини Лесі Українки. Це збірка пісень, що подобалися письменниці. Зошит привезла її родичка. Презентували раритет у Дніпрі на Міжнародному фестивалі до ста п'ятдесятиріччя від дня народження поетеси.

У холі Дніпропетровського обласного театру опери та балету остання репетиція до масштабного концерту з нагоди сто п'ятдесятої річниці від дня народження Лесі Українки. За фортепіано грає внучата племінниця видатної письменниці - Аріадна Бартаї.

"Ой на полі жито" - це одна з композицій, яка записана в збірнику. Усього в зошиті 225 пісень. Це і колядки, і щедрівки, і так звані козацькі пісні, і пісні на хрестини, і веснянки. Співає сама поетеса. Усі вони були записані чоловіком Лесі - Климентином Квіткою.

Вікторія Рудко, композиторка:

Дуже цікаво, що ці мелодії зібрані з різних регіонів України і не просто мелодії, тут написано про які особливості, про що йдеться мова, в якому році, дні, ці записи зроблені. Це як скарб у фонд етнографічний, який зберігається для фонду України.

Понад сто років зошит зберігався в родині Аріадни. За словами жінки, він - родинна реліквія. Коли збірник потрапив до рук жінки, вона вирішила написати під пісні акомпанемент.

Аріадна Бартаї, внучата племінниця Лесі Українки:

Вірші, які викладені у збірці мають багато стовпчиків - від п'яти до восьми. Тоді я зрозуміла, що є драматургія і потрібно писати варіації. Не просто одна мелодія, один акомпанемент. Я почала відтворювати варіації куплетів музичних.

Аріадна з Угорщини. До сто п'ятдесятиріччя від дня народження Лесі Українки жінка вирішила привезти сімейну реліквію в Україну. На міжнародному музично-театральному фестивалі збірник презентували вперше. До цього про його існування знали тільки наближені до родини люди.

Вікторія, організаторка:

Наш фестиваль направлений на таку багатогранність, щоб розкрити культуру, саме українську культуру, саме присвячену Лесі Українці, присвячену тій Україні, якою хотіла б бачити Леся Українка. Це саме наша головна мета.

Уже 24 вересня, під завісу фестивалю, для пошановувачів творчості Лесі Українки готують прем'єру балету "Лісова пісня".