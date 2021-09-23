Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,28 гривен за евро. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 сентября установлен на таком уровне: 31,0846 гривен за евро (-0,2010 грн). При этом курс евро на 23 сентября составляет 31,2856 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

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