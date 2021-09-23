У Хмельницькому затримали вчителя-наркоторговця [ Редактировать ]
Учитель - наркоторговець. У Хмельницькому один із педагогів на перервах продавав своїм учням Амфетамін. Як повідомили в поліції, затримали викладача просто на гарячому. За такий бізнес чоловікові загрожує 10 років ув'язнення.
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