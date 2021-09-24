Євросоюз шукає як стримати зростання цін на електроенергію. Яких заходів збираються вжити - дізнавалася Олена Абрамович.

Ціни на електроенергію за пів року зросли втричі. З такою проблемою зіткнулися Іспанія та Португалія. Середня вартість мегават-години в цих країнах - 175 євро. А в Британії цифра зовсім приголомшує - 183 євро. На сьогодні це найдорожчий тариф у Європі. Раптове підвищення цін пережила й низка інших держав. Тож міністри енергетики ЄС зібралися порадитись, як це зупинити.

Єрней Вртовец, міністр інфраструктури Словенії:

Тут справді є про що говорити, адже за останній рік ціни на енергоносії разюче зросли. На електроенергію та газ - більш ніж на 40 відсотків. Це ненормально ні для економіки, ні для громадян.

Імон Раян, міністр транспорту та охорони довкілля Ірландії:

Тут необхідні міжнародні зусилля, щоб захистити людей. З одного боку - зменшити викиди заради клімату, з іншого - уникнути енергетичної бідності.

Спроба відмовитись від виробництва електрики шкідливими для довкілля шляхами, зокрема спалюванням вугілля, підвищила попит на газ і, відповідно, зросли ціни, пояснюють аналітики. Вплинув на ситуацію і новий російський газогін в обхід України. Щоб пришвидшити запуск Другого Потоку, Кремль вирішив продемонструвати Європі, що таке дефіцит газу.

На Європу вплинуло рішення Москви скоротити постачання блакитного палива через Україну (вона не забронювала потужності українських трубопроводів на жовтень). Через менші, ніж зазвичай, обсяги постачання газу в європейські резерви, які використовували для зберігання запасів на зиму, тепер значно скоротилися.

Міжнародне енергетичне агентство закликало Росію цього тижня збільшити експорт газу, щоб подолати кризу. І щоб ЄС міг як слід підготуватися до зими. Утім, європейські міністри вирішили, що державам слід підготувати низку інструментів для штучного стримування цін - скоротити податки на виробництво електроенергії, запровадити субсидії.

Кадрі Сімсон, єврокомісарка з питань енергетики:

Є інструменти для негайного вирішення ситуації. Це політика щодо ПДВ та акцизів, пряма підтримка споживачів, а також спеціальні заходи для домогосподарств та малого бізнесу.

Погодились міністри і з тим, що ця ситуація продемонструвала, наскільки погано бути залежними від чужого газу та енергоносіїв. І ще раз наголосили на необхідності пришвидшити перехід на відновлювані джерела енергії. Та модернізувати будівлі та підприємства, щоб знизити рівень споживання енергії.