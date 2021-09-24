Какие области могут перейти в "красную зону" [ Редактировать ]
Некоторые области Украины могут перейти в "красную" зону адаптивного карантина уже через две или три недели. Об этом стало известно в ходе брифинга главного санитарного врача Игоря Кузина.
Под угрозой три региона на западе страны и один на востоке.
По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки "оранжевой" зоны. Также четыре региона могут перейти в "красный" уровень в ближайшие 2-3 недели.
В "красную" зону могут перейти следующие регионы:
- Житомирская область
- Ровенская область
- Львовская область
- Харьковская область
Ранее мы писали о том, что прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.
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