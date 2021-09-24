Некоторые области Украины могут перейти в "красную" зону адаптивного карантина уже через две или три недели. Об этом стало известно в ходе брифинга главного санитарного врача Игоря Кузина.

Под угрозой три региона на западе страны и один на востоке.

По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки "оранжевой" зоны. Также четыре региона могут перейти в "красный" уровень в ближайшие 2-3 недели.

В "красную" зону могут перейти следующие регионы:

Житомирская область

Ровенская область

Львовская область

Харьковская область

Ранее мы писали о том, что прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

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