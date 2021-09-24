Звезда "Гарри Поттера" потерял сознание во время игры в гольф (фото) [ Редактировать ]
Источник: BBC
Британскому актеру Тому Фелтону, известному по роли Драко Малфоя во франшизе "Гарри Поттер" стало плохо во время турнира по гольфу среди знаменитостей, проходившем в американском штате Висконсин. Об этом сообщает ВВС.
34-летний актер потерял сознание и упав на землю. Звезду экстренно госпитализировали в местную больницу.
Судя по фотографиям, к моменту транспортировки с поля Whistling Straits на электрокаре Фелтон пришел в себя. Артист выглядел бледным и болезненным.
Данных о том, как чувствует себя соперник Гарри Поттера, и что говорят о его состоянии врачи, нет.
Напомним, что в августе потерял сознание на съемочной площадке российский киноактер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
Месяцем ранее на больничную койку со съемок угодил американский актер Боб Оденкирк - звезда сериалов "Лучше звоните Солу" и "Во все тяжкие".
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