Актер Том Фелтон потерял сознание на поле для гольфа Источник: BBC

Британскому актеру Тому Фелтону, известному по роли Драко Малфоя во франшизе "Гарри Поттер" стало плохо во время турнира по гольфу среди знаменитостей, проходившем в американском штате Висконсин. Об этом сообщает ВВС.

34-летний актер потерял сознание и упав на землю. Звезду экстренно госпитализировали в местную больницу.

Судя по фотографиям, к моменту транспортировки с поля Whistling Straits на электрокаре Фелтон пришел в себя. Артист выглядел бледным и болезненным.

Данных о том, как чувствует себя соперник Гарри Поттера, и что говорят о его состоянии врачи, нет.

Напомним, что в августе потерял сознание на съемочной площадке российский киноактер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".

Месяцем ранее на больничную койку со съемок угодил американский актер Боб Оденкирк - звезда сериалов "Лучше звоните Солу" и "Во все тяжкие".