Посольство Азербайджанської Республіки в Україні вшанує пам'ять Шехидів [ Редактировать ]
В понеділок, 27 вересня, відбудеться церемонія вшанування пам'яті Шехидів. Посольство Азербайджанської Республіки запрошує доєднатись представників офіційної влади і дружніх осіб різних кіл України, а також міжнародні організації та зарубіжні дипломатичні місії в Україні, представництва азербайджанських підприємств, співвітчизників, щоб ушанувати пам'ять у зв'язку з Першою річницею 44-денної Вітчизняної Війни.
Церемонія відбудеться о 12:00 в актовій залі Посольства.
Крім того, у Посольстві буде відкрита книга співчуттів у пам'ять про Шехидів.
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