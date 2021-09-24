В понеділок, 27 вересня, відбудеться церемонія вшанування пам'яті Шехидів. Посольство Азербайджанської Республіки запрошує доєднатись представників офіційної влади і дружніх осіб різних кіл України, а також міжнародні організації та зарубіжні дипломатичні місії в Україні, представництва азербайджанських підприємств, співвітчизників, щоб ушанувати пам'ять у зв'язку з Першою річницею 44-денної Вітчизняної Війни.

Церемонія відбудеться о 12:00 в актовій залі Посольства.

Крім того, у Посольстві буде відкрита книга співчуттів у пам'ять про Шехидів.