В городе Бровары, который находится в Киевской области, правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами. две сумки с оружием были найдены в заброшенном здании. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Сотрудники полиции получили сообщение об опасной находке от местного жителя. По прибытию на место происшествия в сумках были найдены:

Гранату Ф-1;

Четыре гранаты РГД-5;

Тротиловые шашки;

наручники;

гранату " ВОГ "и два запала "УЗРГМ";

988 патронов различного калибра; магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт.;

Детали карабина Мосина и автомата Калашникова.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов.

Отмечается, что все обнаруженные боеприпасы были направленны на экспертизу. В настоящее время правоохранители занимаются поиском лиц, причастных к организации схрона лиц.

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Кроме того, в Печерском районе Киева сотрудники Службы безопасности Украины нашли схрон оружия и боеприпасов. Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольневых систем города, которая относится к объектам критической инфраструктуры.

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