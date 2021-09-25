В Одессе рухнул фасад старинной библиотеки (фото) [ Редактировать ]
В центре Одессы произошло обрушение части фасада местной библиотеки. Об этом сообщает местное издание "Думская".
Здание принадлежит университету имени Мечникова и находится недалеко от городского сада. К счастью, в результате овала никто не получил травм, а также не погиб.
Отмечается, что здание библиотеки Одесского национального университета построили в 1849 году по проекту Франца Боффо и перестроили в начале XX века.
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Кроме того, в Днепре произошел страшный инцидент. На улице Грушевского, 5 на женщину упал кусок аварийного фасада, она шла по улице, когда возле магазина на нее свалился фасад, пострадавшую госпитализировали в больницу с ссадинами и ушибами руки и колена.
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