В центре Одессы произошло обрушение части фасада местной библиотеки. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Здание принадлежит университету имени Мечникова и находится недалеко от городского сада. К счастью, в результате овала никто не получил травм, а также не погиб.

Отмечается, что здание библиотеки Одесского национального университета построили в 1849 году по проекту Франца Боффо и перестроили в начале XX века.

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