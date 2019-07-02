В понедельник, 1 июля, в Днепре произошел страшный инцидент. На улице Грушевского, 5 на женщину упал кусок аварийного фасада, передает "Информатор".

Известно, что очевидцы происшествия сразу вызвали спасателей, полицию и "скорую".

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По предварительной информации, женщина шла по улице, когда возле магазина на нее свалился фасад. Пострадавшую госпитализировали в больницу с ссадинами и ушибами руки и колена.

Отмечается, что конструкция упала с такой силой, что "разрубала" женщине туфлю.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане рухнул аттракцион с людьми, а также в Киеве мост обвалился на автомобиль.