В центре Днепра на женину свалился фасад (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, в Днепре произошел страшный инцидент. На улице Грушевского, 5 на женщину упал кусок аварийного фасада, передает "Информатор".
Известно, что очевидцы происшествия сразу вызвали спасателей, полицию и "скорую".
По предварительной информации, женщина шла по улице, когда возле магазина на нее свалился фасад. Пострадавшую госпитализировали в больницу с ссадинами и ушибами руки и колена.
Отмечается, что конструкция упала с такой силой, что "разрубала" женщине туфлю.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане рухнул аттракцион с людьми, а также в Киеве мост обвалился на автомобиль.
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