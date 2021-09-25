В Украине цена закупки свиней сейчас составляет 47,5-49,5 грн/кг. Однако, через неделю стоимость может вырасти до 48-50 грн / кг. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Свиноводы Украины.

Сообщается, что это связано с плановым ходом продаж в течение недели и уменьшением объемов предложения от нескольких крупных игроков рынка.

По словам специалистов, уровень закупочных цен в большинстве случаев не изменится. Также отдельные заготовители мясоперерабатывающей отрасли говорят, что средняя убойная масса свиней выросла с лета до стандартных кондиций.

Важно, что предложение мяса свиней пока не почувствовала сезонного роста. Кроме того, вырастет цена и на другие виды мяса.

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"Выбирать свинину можно в супермаркете или на рынке. Но на улицах этого делать нельзя. Лучшим выбором для этого станет магазин, в котором обязательно контролируется качество мясных продуктов. Визуально она оцениваются по цвету и поверхности разреза, затем по запаху. При выборе покупатель вправе попросить кусочек разрезать, проверить цвет и определить запах", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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