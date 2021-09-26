Віп-детектив! Хто хотів убити першого помічника президента? Замах на життя Сергія Шефіра стало, безперечно, найгучнішою подією цього тижня. Відлуння від пострілів, якими прошили машину посадовця, досягли Америки. Володимир Зеленський навіть хотів перервати поїздку і повернутися в Київ. Та зрештою залишився, і почав свою емоційну промову на дебатах Генасамблеї ООН саме з атаки на свого друга.

У тому, що мотив замаху - політичний, не сумнівається майже ніхто. Тож навіщо хотіли "прибрати" Шефіра? Його хотіли вбити чи тільки "передати привіт" команді президента? І взагалі, чи не був цей замах інсценуванням, про що говорять скептики? Всі версії й деталі резонансного розстрілу зібрав Богдан Вербицький.

Детектив із "політичним" забарвленням!

Олексій Фоменко, керівник Київської обласної прокуратури:

За фактом замаху на першого помічника президента України - Сергія Шефіра.

Напали просто посеред лісу. На дорозі, яку знає сам президент!

Володимир Зеленський, президент України:

Cам раніше жив у тому котеджному містечку. Але там є й інші дороги, я там знаю кожен сантиметр!

Стріляли з автоматичної зброї. Із засідки!

Сергій Шефір, радник президента України:

Ехали, вдруг раздались выстрелы, ранили водителя.

У якому стані він зараз? Що відомо про кілерів? І які вони - мотиви нападу на Шефіра?

Сергій Шефір, радник президента України:

Я впервые в такой ситуации, поэтому, может, буду сбиваться.

У ситуації, коли ледь не загинув. Ці кадри - брифінг у МВС за кілька годин після замаху на помічника президента. Шефір - цілий та неушкоджений, бо більшість куль влучили в місце біля водія. А ще - прострелений капот, крила, дах та колесо.

Олексій Фоменко, керівник Київської обласної прокуратури:

По автомобілю із посадки було здійснено близько 18 пострілів з автоматичної зброї. Сам Сергій Шефір не постраждав. Однак поранення отримав його водій.

Сергій Шефір, радник президента України:

Я остановил прямо на дороге скорую помощь. Завернул её. Забрали водителя. Думаю, что его жизни, дай Бог, ничего не угрожает.

Водію Шефіра - Олександру Іваньку - 58. У радника президента він працює більше ніж 8 років! Ці фото зроблені вже після операції у Феофанії. З ноги водія вилучили кілька куль, довелося фіксувати кістку! Сергій Шефір виїхав зі свого будинку неподалік від Іванковичів. Рухався традиційним маршрутом - через Круглик на Ходосівку і виїзд біля Лісників. Не доїхавши до них кілька кілометрів, на крутому повороті автомобіль Шефіра обстріляли з лісосмуги!

Богдан Вербицький, кореспондент:

Приблизно тут і скоїли замах на Шефіра. На цій ділянці дороги зараз обмежувальна стрічка, багато поліції та скошена трава. Шукають докази.

Десять, одинадцять. Одинадцять автозаків і великий автобус. Весь цей транспорт зараз порожній. Нацгвардійці прочісують ліс навколо. Операція "Сирена" триває вже кілька днів. Склад оперативників, м'яко кажучи, "посилений"!

Олексій Фоменко, керівник Київської обласної прокуратури:

Керівництво офісу Генерального прокурора. На даний час тут перебуває Київської обласної прокуратури, керівництво Управління національної поліції, керівництво Головного управління служби безпеки у Києві та Київської області.

А ще - кінологи, нацгвардія. Всюди - патрульні! Проїжджаючи дорогою Ходосівки, бачимо, як копи опитують місцевих. На в'їздах та виїздах - мобільні пункти. Перевіряють та фотографують документи, оглядають автомобілі. Залучили навіть водолазів! Ті вивчають навколишні озера. Все, аби знайти нові докази. Бо поки що інформації про нападників обмаль. Офіційно відома лише зброя - автомат Калишникова та тип куль. Вони - незвичайні.

Артем Шевченко, директор департаменту комунікації МВС України:

Адже гільзи в ньому - виробництва Угорщини, але сам патрон, можливо, наново збирали в Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі.

Олег Старіков, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці:

Эта пуля УС использовалась для спецназа. И это старые разработки, они ещё выпускались в странах Варшавского договора. Это работала группа не современных военнослужащих, потому что у современных совершенно другое оружие. Стрелки были профессионалы. По крайней мере, один из них. Тот, который выпускал 4 пули: 6,7,8,10 в дверь водителя. Оно было очень кучными.

Чому? Бо швидкість була невисокою. Місце для обстрілу кілери обрали професійно.

Дмитро Стрижов, власник холдингу охоронних підприємств:

Где автомобиль ехал максимально медленно. У нападающих всегда есть преимущество. Он знает свою жертву, он готовится к нападению, он знает маршруты передвижения своей жертвы. Он знает как защищена потенциальная жертва.

"Знає", бо очевидно, що нападники готувалися. До того ж доволі ретельно!

Олег Старіков, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці:

Как минимум, две недели. За ним следили, когда он выезжает, когда он заезжает.

Ще одне питання: а чи не було це все... постановкою? Бо й замах стався напередодні голосування "закону проти олігархів". І президента в країні не було. Володимир Зеленський саме перебував у Нью-Йорку - на засіданні Генасамблеї ООН. І спершу навіть хотів терміново повернутися в Київ, та передумав.

Володимир Зеленський, президент України:

Зривати зустрічі з прем'єром Джонсоном, яка дуже важлива, і з Великою Британією, яка нас дуже підтримує, я вважаю, я не маю права.

Утім, більшість експертів "виставою" це не вважають. Бо ризиків занадто багато.

Дмитро Стрижов, власник холдингу охоронних підприємств:

Когда в вас стреляют из огнестрельного оружия смертельного действия и пули попадают в автомобиль, причём это во время движения, есть очень большой шанс, что пуля заденет жизненно важный орган и человек будет убит.

Оскільки автомобіль, у якому їхав Шефір, - неброньований! А отже, куля його легко прошиває. Найбільше пострілів було у двері. Тож який ризик був для водія та самого Шефіра? Розбираємо все на прикладі.

Дмитро Стрижов, власник холдингу охоронних підприємств:

На самом деле - это даже не железо. Это пластик с элементами декора, обивки. Пуля его прошивает без всякой проблемы. Поэтому если выстрелы идут в бок автомобиля, шанс, что человек будет убит фактически, если пуля попадёт, 100 процентов.

Тарас Загородній, політолог:

Я не думаю, що якби хтось думав про інсценування, так ризикував і своїм здоров’ям, і тим, що з ним пов’язано. Але, я не вірю у версію політичного вбивства.

До речі, про версії. Їх кілька. Одразу після замаху в МВС заявили: головна мета нападу на Шефіра...

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Наголошую, що команду президента не налякали. Ті реформи, які початі, в тому числі у боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України:

Три основні версії, які розглядає Національна поліція: у зв'язку з державною діяльністю, з метою тиску на вище керівництво держави, з метою дестабілізації політичної ситуації, в тому числі розглядається й версія за участю спецслужб іноземних держав.

Про можливий "іноземний" слід говорили й під куполом. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що це могли бути російські спецслужби, а ще...

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Це міг бути привіт від контрабандистів та кримінальних авторитетів. Ну і, звичайно, зараз, напередодні прийняття таких важливих змін по боротьбі з політичним впливом, фінансово-промислових груп.

До речі, саме Сергій Шефір відповідав в Офісі президента за комунікацію з цими "групами". Простою мовою, з олігархами.

Тарас Загородній, політолог:

За різними чутками, це комунікація з різними групами впливу в нашій країні. Він доносить ту інформацію, ну окрема думка з приводу того, що відбувається. І, скоріш за все, якісь делікатні дуже питання з приводу питань тіньових чи не публічних перемовин в країні.

Він був на інавгурації, а на урочистостях завжди стоїть біля дружини Президента. Із Шефіром Зеленський дружить давно. Понад 20 років.

Тарас Загородній, політолог:

Більше того, саме Шефір де-факто створив команду «95 квартал». Рівень стосунків пана Шефіра і Зеленського є досить показовим на одному моменті: а на кого переоформив свій бізнес пан Зеленський, коли став президентом? Це був і зараз пан Шефір.

Володимир Зеленський, президент України:

Передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга. Це слабкість. А ось відповідь буде сильною.

Правоохоронці поки що в пошуках. А сам Сергій Шефір звикається з новим способом життя: з постійною охороною й "без керма".