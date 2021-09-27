У Києві відбувся марш за збереження планети [ Редактировать ]
"Досить вбивати планету" - під таким гаслом напередодні столицею пройшли майже три сотні людей. Стартувала хода з Михайлівської площі, далі - на Майдан. А закінчили вже під стінами Верховної Ради.
Серед вимог до влади: збільшити фінансування на заходи, що збережуть клімат. Серед таких, зокрема, відмова від дотацій у збиткову вугільну галузь, підвищення енергоефективності будівель та скорочення викидів парникових газів.
по теме
Не смітити! - закликали харків'ян екоактивісти. І щоб привернути увагу до проблеми зі стихійними звалищами, містом пройшовся чоловік, одягнений у сміття.
У Дніпрі жителі багатоповерхівок скаржаться на стихійні сміттєзвалища, які створюють продавці ринків. Після робочого дня вони скидають увесь непотріб з прилавків під вікна людей. Щоб якось вплинути на підприємців, місцеві викликали еко-інспекторів.
Відтепер усе під контролем інспекторів Комунальної служби. Разом з ними вирушили на перевірку наші кореспонденти.
У Дніпрі жителі багатоповерхівок скаржаться на стихійні сміттєзвалища, які створюють продавці ринків. Після робочого дня вони скидають увесь непотріб з прилавків під вікна людей. Щоб якось вплинути на підприємців, місцеві викликали еко-інспекторів.
Інспектори комунальної служби перевіряють маршрутки на дотримання правил перевезень. Чи багато порушників знайшли?