"Досить вбивати планету" - під таким гаслом напередодні столицею пройшли майже три сотні людей. Стартувала хода з Михайлівської площі, далі - на Майдан. А закінчили вже під стінами Верховної Ради.

Серед вимог до влади: збільшити фінансування на заходи, що збережуть клімат. Серед таких, зокрема, відмова від дотацій у збиткову вугільну галузь, підвищення енергоефективності будівель та скорочення викидів парникових газів.