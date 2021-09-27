Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза" [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает "РБК-Украина".
Кабмин прекратил полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.
Кабмин избрал членами правления "Нафтогаза":
- Маврикия Калугина, советника главы правления по вопросам добычи газа;
- Владислава Воловика, советника главы правления;
- Елену Бойченко, директора по управлению персоналом и социальной политики "Группы Нафтогаз";
- Романа Чумака Романа, главу казначейских операций "Группы Нафтогаз" - начальника казначейского департамента.
Ранее в "Нафтогазе" назвали стоимость газа для населения в отопительный сезон. Напомним, что текущей неделе цена природного газа на европейском хабе в Нидерландах превысила отметку $700 за тысячу кубометров.
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