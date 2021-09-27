Кабинет министров Украины назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает "РБК-Украина".

Кабмин прекратил полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Кабмин избрал членами правления "Нафтогаза":

Маврикия Калугина, советника главы правления по вопросам добычи газа;

Владислава Воловика, советника главы правления;

Елену Бойченко, директора по управлению персоналом и социальной политики "Группы Нафтогаз";

Романа Чумака Романа, главу казначейских операций "Группы Нафтогаз" - начальника казначейского департамента.

Ранее в "Нафтогазе" назвали стоимость газа для населения в отопительный сезон. Напомним, что текущей неделе цена природного газа на европейском хабе в Нидерландах превысила отметку $700 за тысячу кубометров.

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