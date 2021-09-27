Росія проводить масштабні військові навчання в Криму [ Редактировать ]
У Криму стартували протиправні військові навчання окупаційних військ. Беруть участь майже дві тисячі російських військових, залучили більш як сто одиниць військової та спеціальної техніки. Тренування відбуватимуться у день та вночі протягом трьох діб.
Підрозділи, зокрема, планують відпрацювати елементи нападу, вестимуть вогонь із танків, гаубиць та артилерії. Офіційний Київ засудив проведення незаконних навчань на українській території.
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