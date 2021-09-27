В понеділок, 27 вересня, відбудеться церемонія вшанування пам'яті Шехидів. Церемонія відбулась о 12:00 в актовій залі Посольства.

Вітчизняна війна поклала край майже 30-річній агресивній політиці Вірменії. Азербайджан забезпечив свою територіальну цілісність - і основні права майже мільйона переміщених азербайджанців було відновлено. Лише Азербайджан забезпечив виконання відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН від 1993 року.

Закінчення окупації азербайджанських територій виявило всю масштабність незаконної діяльності, здійснюваної Вірменією на цих землях упродовж десятиліть. Сюди входить:

масове мінування;

навмисне знищення та привласнення історичної, культурної та релігійної спадщини Азербайджану;

розкрадання природних ресурсів;

руйнування інфраструктури;

інші порушення міжнародного права.

Уряд Азербайджану проводить роботи з відновлення та реконструкції на звільнених територіях і робить послідовні кроки для забезпечення безпечного та гідного повернення майже мільйона переміщених азербайджанців до своїх домівок, а також реінтеграції цих земель. Уряд також вживає всіх необхідних заходів для забезпечення тривалого миру, безпеки та процвітання в регіоні відповідно до Тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 р.

Вітчизняна війна під керівництвом Верховного Головнокомандувача збройних сил Азербайджанської Республіки, президента Ільхама Алієва, яка завершилася перемогою відважної азербайджанської армії, відкрила нову еру в історії Азербайджанської Республіки, змінила реалії в регіоні та встановила міжнародне правосуддя.

Азербайджан готовий нормалізувати відносини з Вірменією на основі неухильного дотримання принципів міжнародного права, зокрема суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності міжнародних кордонів. Ми закликаємо Вірменію поважати ці основні принципи для забезпечення миру, безпеки та процвітання в регіоні та виконувати свої міжнародні зобов’язання.