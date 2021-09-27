На Youtube появился трейлер драмы "Макбет" Джоэла Коэна, в котором главные роли исполнили оскароносные актеры Дензел Вашингтон и Фрэнсис Макдорманд. Экранизация одноименной пьесы Уильяма Шекспира станет первой работой режиссера, снятой без участия его брата Итана.

​Мистический триллер снят в черно-белом цвете. Действие шекспировской трагедии разворачивается в средневековой Шотландии, когда с помощью колдовства трех ведьм лорд Макбет (Дензел Вашингтон) становится королем. Ради власти он следует советам честолюбивой жены (Фрэнсис Макдорманд). Однако за жестокость и предательства друзей ему придется расплатиться жизнью.

Фрэнсис Макдорманд - жена Джоэла Коэна. В "Макбет" она впервые сыграла в историческом фильме.

Кроме Дензела Вашингтона и Фрэнсис Макдорманд, в ленте снимались Брендан Глисон, Кори Хокинс, Мозес Инграм, Гарри Меллинг и другие.

"Макбет" выйдет в прокат 25 декабря 2021 года, а на платформе Apple TV + - 14 января 2022 года.

Последняя совместная работа братьев Джоэла и Итана Коэнов ("Фарго, "Старикам тут не место") - "Баллада Бастера Скраггса", премьера которой состоялась на Международном кинофестивале в Венеции 31 августа 2018 года.

Напомним, что ранее вышел первый трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо.