Студия Searchlight Pictures опубликовала на YouTube первый трейлер "Аллеи кошмаров" (Nightmare Alley) Гильермо дель Торо.

В картине сыграли Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман, Пол Андерсон и Тони Коллетт.

Это первый фильм Гильермо дель Торо с 2017 года, когда он выпустил "Форму воды". В основу картины лег одноименный роман Уильяма Линсдэя Грэшема.

По сюжету Брэдли Купер играет мошенника Стэнтона Карлайла, который владеет приемами словесных манипуляций. Жулика очаровывает роковая психиатр Лилит Риттер в исполнении Кейт Бланшетт, которая еще опаснее, чем он сам. Лилит заставила Карлайла пойти на аферу, которая пошла совсем не так, как было задумано.

В украинский прокат фильм выйдет 27 января 2022 года.

Напомним, что Marvel выпустил трейлер нового супергеройского сериала "Соколиный глаз".