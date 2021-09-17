Вышел первый трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Студия Searchlight Pictures опубликовала на YouTube первый трейлер "Аллеи кошмаров" (Nightmare Alley) Гильермо дель Торо.
В картине сыграли Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман, Пол Андерсон и Тони Коллетт.
Это первый фильм Гильермо дель Торо с 2017 года, когда он выпустил "Форму воды". В основу картины лег одноименный роман Уильяма Линсдэя Грэшема.
По сюжету Брэдли Купер играет мошенника Стэнтона Карлайла, который владеет приемами словесных манипуляций. Жулика очаровывает роковая психиатр Лилит Риттер в исполнении Кейт Бланшетт, которая еще опаснее, чем он сам. Лилит заставила Карлайла пойти на аферу, которая пошла совсем не так, как было задумано.
В украинский прокат фильм выйдет 27 января 2022 года.
Напомним, что Marvel выпустил трейлер нового супергеройского сериала "Соколиный глаз".
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