Негостинний прийом влаштували в Ліоні французькому президенту. В Еммануеля Макрона поцілили яйцем!

Сталося це на ярмарці, коли Макрон прогулювався в оточенні охоронців. Аж тут із натовпу в нього жбурнули яйцем. Воно влучило в плече і зрекошетило. Французький президент не злякався, а навпаки запропонував кривднику підійти і висловити своє обурення. Згодом охоронці Еммануеля Макрона зловмисника затримали. Його мотиви наразі невідомі.