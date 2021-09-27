У французького президента жбурнули яйцем [ Редактировать ]
Негостинний прийом влаштували в Ліоні французькому президенту. В Еммануеля Макрона поцілили яйцем!
Сталося це на ярмарці, коли Макрон прогулювався в оточенні охоронців. Аж тут із натовпу в нього жбурнули яйцем. Воно влучило в плече і зрекошетило. Французький президент не злякався, а навпаки запропонував кривднику підійти і висловити своє обурення. Згодом охоронці Еммануеля Макрона зловмисника затримали. Його мотиви наразі невідомі.
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