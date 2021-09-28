Війна на Донбасі: дві ворожі атаки було на фронті минулої доби [ Редактировать ]
Дві ворожі атаки було на фронті минулої доби. Поблизу Попасної та Новолуганського ворог бив по наших позиціях із ручних протитанкових гранатометів. В українському війську без втрат.
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Двоє українських військових підірвалися на невідомому пристрої. Один - загинув, ще один - поранений, він у лікарні у стані середньої тяжкості.
Медики оцінюють стан армійця як середньої тяжкості. Загалом минулої доби на Донбасі ворог тричі порушив режим тиші. Неподалік Лебединського обстрілював українські позиції з гранатометів.
Нині його стан задовільний. Від початку доби ворог двічі порушив режим тиші. Один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
На фронті - знову гаряче. Ворог б'є із забороненої зброї. Сьогодні атакували вже сім разів. Залучити важкі міномети, протитанкові гранатомети та кулемети. А ще на українські позиції скидали гранати з безпілотників.
Зранку поблизу Новолуганського незаконні збройні формування прицільно атакували наші позиції з мінометів 82 і 120 калібрів.