Підрозділи НАТО контролюватимуть прикордонні пункти між Сербією та Косовом [ Редактировать ]
Підрозділи НАТО контролюватимуть безпеку на прикордонних пунктах між Сербією та Косовом. Ситуація загострилася після того, як на початку вересня влада Косова відмовилася визнавати сербські автомобільні номери. Адже Белград не визнає незалежності республіки й забороняє в'їзд автомобілів із косовською реєстрацією.
На знак протесту проти нових правил, етнічні серби Косова заблокували вантажівками головні прикордонні переходи. Влада спробувала розігнати активістів сльозогінним газом. Однак марно, акція триває досі.
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