На Криті зростає кількість постраждалих через землетрус [ Редактировать ]
До 20 зросла кількість постраждалих унаслідок землетрусу на Криті. Стихійне лихо сколихнуло грецький острів напередодні. Наслідок - пошкоджені будинки та обвали гірських порід.
Загинув робітник, який працював над реставрацією храму. За оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала. Ці підземні поштовхи називають найпотужнішими за останні 60 років.
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За попередніми оцінками, сила землетрусу сягала майже шести, а епіцентр розташовувався за 80 кілометрів від міста Іракліон.
Подземные толчки длились в течение нескольких минут
Це явище для їхньої країни рідкісне. За даними місцевих чиновників, жертв і потерпілих - немає. Втім, деякі будівлі частково зруйновані. Вулиці Мельбурна прибирають і досі.
В Акапулько каміння з гір пошкодило будівлі, автомобілі, повалило дерева, засипало дороги. Стихія вдарила уночі, перелякані мешканці повибігали з будинків. І нині побоюються повертатися до своїх домівок.
Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула одна людина, дев'ятеро травмувались. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова.
Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула одна людина, дев'ятеро травмувались. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова.