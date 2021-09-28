Талібан забороняє чоловікам голити бороди [ Редактировать ]
Нові заборони від Талібану! Відтепер в афганській провінції Гільменд чоловікам не можна голити чи підстригати бороду. Нові правила стосуються перукарень і громадських лазень. Також під час процедур у цих закладах заборонено слухати музику.
Тих, кого спіймають на порушенні правил, чекає покарання "відповідно до законів шаріату" - йдеться у заяві місцевої влади. Які саме покарання - не повідомляють. Аналогічну заборону на гоління борід ухвалили й в столиці - Кабулі.
Мохаммед Гадері, перукар:
Раніше Афганістан належав до сучасного світу: було більше перукарень, а отже й роботи. Молодь цікавилася модою, і уряд не забороняв їм це. Тепер же, ми маємо відставати від молодих людей в інших країнах. Особливо, щодо моди та стилю.
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