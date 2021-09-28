Нові заборони від Талібану! Відтепер в афганській провінції Гільменд чоловікам не можна голити чи підстригати бороду. Нові правила стосуються перукарень і громадських лазень. Також під час процедур у цих закладах заборонено слухати музику.

Тих, кого спіймають на порушенні правил, чекає покарання "відповідно до законів шаріату" - йдеться у заяві місцевої влади. Які саме покарання - не повідомляють. Аналогічну заборону на гоління борід ухвалили й в столиці - Кабулі.

Мохаммед Гадері, перукар: