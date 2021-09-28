В Украине вдвое выросло число зараженных COVID за сутки [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки выявили 6552 новых случая коронавируса. Больше всего новых случаев в Днепропетровской и Харьковской областях.
Отметим, что вчера Минздрав сообщил о 3007 новых случаях заражения коронавирусом, а сегодня - вдвое больше.
За сутки:
- госпитализировали - 1288 человек;
- летальных случаев - 143;
- выздоровели - 2927 человек;
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 401 956 человек;
- выздоровели - 2 248 071 человека;
- летальных случаев - 55 863.
Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
15 сентября, в соответствии с решением Кабинета Министров Украины, срок действия зеленых COVID-сертификатов международного образца продлили до одного года
В среду, 22 сентября уровень заболеваемости коронавирусом превышен в целом по Украине и отдельно в 22 областях и г. Киеве
Второй день подряд в Украине растут темпы вакцинации от коронавируса
В Украине за минувшие сутки, 21 сентября, подтвердили 6 754 новых случаев заражения
Стало известно, что учреждения культуры будут работать не только для вакцинированных