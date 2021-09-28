В Украине за минувшие сутки выявили 6552 новых случая коронавируса. Больше всего новых случаев в Днепропетровской и Харьковской областях.

Отметим, что вчера Минздрав сообщил о 3007 новых случаях заражения коронавирусом, а сегодня - вдвое больше.

За сутки:

госпитализировали - 1288 человек;

летальных случаев - 143;

выздоровели - 2927 человек;

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 401 956 человек;

выздоровели - 2 248 071 человека;

летальных случаев - 55 863.

Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

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