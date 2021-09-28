Харків'янин пропагує хімію через ТікТок [ Редактировать ]
Пропагувати хімію через ТікТок вирішив доцент Харківського фармацевтичного університету. І за рік - став дуже популярним. На його блог уже підписалися майже дев'яносто тисяч людей.
Деякі з публікацій набирають по півтори тисячі коментарів. Чим зацікавлює аудиторію - дізнавалися наші кореспонденти.
Володимир Олексійович викладає на кафедрі фармацевтичної хімії вже 38 років. Популяризує хімію на наукових пікніках. Торік його аспірантка запропонувала "достукуватися до молоді" - ще й через соцмережі. Обрали ТікТок. Доцент погодився, але перші історії, каже, глядачеві не зайшли.
Володимир Грудько, доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету:
Ми зняли аналіз лікарських засобів. З достатньо яскравими реакціями. Але коли говоримо який-небудь "норсульфазол", "нітрофурал", або щось таке, переважна більшість людей з цим не стикалася - "это меня не касается". "Это мне не интересно".
Тож обрали інший підхід. Доцент бере популярні напої, додає реагенти й у такий спосіб показує, де барвники - натуральні. А де - штучні. Приміром, ось цей напій - помаранчевий - завдяки природним каротиноїдам.
Це нешкідливо, це близький до природного барвник. Органічний розчинник проекстрагував із напою в жовтий барвник.
Такі ролики отримали й вподобайки, і коментарі. За популярністю й кількістю підписників не женеться, а свою місію у соцмережі бачить ось у чому.
Володимир Грудько, доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету:
Щоб битися за душі нашої молоді, щоб там було не тільки гиги гиги гиги, щоб там було і розумне, добре й вічне. Для того, щоб той, хто думає, у кого з мозгами все гаразд, міг побачити щось цікаве.
Задля яскравої картинки вчений вигадав рецепт ось цієї сполуки, декілька рухів - і в пробірці український прапор.
А ще - заманює глядача різнобарвними флуоресцентними кристалами.
Я додав хінін у воду.
Знімає і монтує ролики у своєму телефоні студентка другого курсу. Каже, цю науку ще тільки опановує.
Тетяна Матус, студентка другого курсу Національного фармацевтичного університету:
Обрізати або прискорити відео. Накладати музику, яка зараз популярна і яка не буде заважати слухати Володимира Олексійовича.
За рік на сторінці викладача назбиралося вже майже вісім десятків відеороликів. Теми для наступних публікацій Володимир Олексійович бере і з коментарів, і з життя. Планує розповісти, що таке хімічні індикатори, і як вдома за допомогою очищувача для труб визначити, чи натуральне вино п'єте.
по теме
Деякі з публікацій набирають по півтори тисячі коментарів. Чим зацікавлює аудиторію - дізнавалися наші кореспонденти.
Представники повітряних сил та університету так і не знайшли, що сказати. Лише пообіцяли встановити на місці авіатрощі пам'ятник.
Пассажиры и водитель не оценили задумки юноши. Скрипача тумаками заставили спуститься на землю
Социальная сеть Twitter сделал общедоступной необычную функцию
Как оказалось, 42-летний мужчина не пытался покончить жизнь самоубийством. Утром в субботу, 18 сентября, он проснулся с похмельем и вдруг решил "поиграть в русскую рулетку". Для этого он использовал пневматический пистолет