После успешной презентации iPhone 13 Тим Кук отправил сотрудникам Apple электронное письмо с критикой сотрудников, которые слили информацию обо всех продуктах компании до их официального анонса. В своем электронном письме недовольный Тим Кук заявил, что Apple не приемлет разглашения конфиденциальной информации.

"Компания сделает все, чтобы выявить тех, кто "слил" информацию. Люди, которые раскрывают конфиденциальную информацию, им не место в нашей компании", - идется в письме от главы Apple.

Электронное письмо было разослано после того, как в прессу просочилась информация о встрече сотрудников компании, во время которой было решено, что персонал, возвращающийся в офисы и магазины Apple, должен будет соблюдать новые правила вакцинации от COVID-19.

По иронии судьбы, электронное письмо Тима Кука, предупреждающее сотрудников о недопустимости утечки информации о компании, также просочилось в прессу, что сильно огорчило главу Apple.

В электронном письме Тим Кук сказал сотрудникам Apple, что он был раздосадован, увидев, что содержание встречи, которое включало "большую часть деталей" о запуске iPhone 13 и iPad mini, просочилось к репортерам.

Согласно The Verge, которая предоставила стенограмму письма и сообщившая о политике Apple в отношении вакцинации против COVID-19, Тим Кук связывает сливы внутрикорпоративной переписки с утечками продукции до их анонса.

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Apple исторически прилагала огромные усилия для отслеживания таких утечек, так что виновные в "сливе" наверняка найдутся.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple заставили отказаться от скандальной защиты в iPhone, которая "сливала" личные фото.

В то же время после презентации iPhone 13 Apple прекратила продажи iPhone 12 Pro и iPhone XR.