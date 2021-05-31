Intel в гневе объявила о превосходстве над Apple на 100% [ Редактировать ]
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Отношения Intel и Apple испортились после того, как последняя стала отдавать предпочтение процессорам собственного производства M1. Теперь Intel высказалась по поводу своего расставания с Купертино "железным аргументом".
На Computex 2021 команда "синих" объявила, что устройства на чипах Apple M1 уступают ноутбукам на базе Windows, когда дело доходит до видеоигр. В ходе мероприятия Intel заявила, что ее ноутбуки с Windows "обеспечивают наилучший игровой опыт, чем 100% ноутбуков Apple Mac".
Это заявление стало громким ответом на предыдущие заявления Apple о том, что Apple M1 может похвастаться самым быстрым в мире процессорным ядром, "когда дело доходит до низкого энергопотребления".
Кремниевая разработка Apple и ее успехи привели к тому, что Intel запустила рекламную кампанию, высмеивающую MacBook с процессором M1.
Intel не сдерживалась в эмоциях на Computex и начала агрессивно доказывать преимущество своих чипов. Компания подчеркнула, что более половины самых популярных игр сегодня не поддерживаются на macOS, включая Cyberpunk 2077, Apex Legends, GTA V, PUBG и Valorant.
Компания также показала неполноценность эмуляторов, запустив Valheim через вирутальную машину Parallels, что оказалось практически неиграбельно даже на самых низких настройках графики.
Превосходство Intel: поддерживаемые игры
На презентации Intel сравнили MacBook Pro с Core i9 9980HK и AMD Radeon Pro 5600M с системой под брендом Intel с Core i5 11400H и GeForce RTX 3060. Компьютер с Windows был далеко впереди во всех тестах.
Помимо демонстрации того, насколько лучше персональные компьютеры подходят для игр, Intel также проиллюстрировала, как все большее число творческих людей – традиционных клиентов MacBook – используют ноутбуки с чипами Intel для игр, понимая, что мощные устройства с Windows являются лучшим вариантом для развлечений.
Результаты тестов на скорость работы в играх
Тем временем, Apple стремится к 2022 году завершить полный переход на собственный процессор, полностью отказавшись от чипов Intel. Но быстро прекращать поддержку платформы своего конкурента в Купертино пока не собираются.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Windows 10 на MacBook M1 обогнала macOS по скорости. В то же время чипы Apple M1 позволят ей создать самый тонкий MacBook Air в истории.
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