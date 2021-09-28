Одесса уверенно возвращается к допандемической цифре в три миллиона туристов в год. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов в рамках четвертого Международного саммита мэров, который проходит 28 сентября в Киеве.

Тема саммита в этом году "Города на передовой: развитие несмотря на глобальные вызовы". Геннадий Труханов отметил, что Одесса доказала: если искать возможности, а не оправдания, то и в период пандемии возможно развивать туристический потенциал города.

Вместе с тем, Одесский городской голова подчеркнул, что развитие туризма - это, в первую очередь, не подсчет количества туристов, а колоссальная работа по развитию инфраструктуры, созданию комфортных условий.

"7 лет назад мы начали с восстановления достопримечательностей, реставрации памятников архитектуры, благоустройства скверов, парков и наполнения их своеобразными точками притяжения - объектами или событиями. В центре города появились совершенно новые парки - Стамбульский и Греческий. Мы привели в порядок любимые парки одесситов, разбили их на зоны различных активностей. Следующий шагом стал пешеходный центр в выходные и праздничные дни", - рассказал мэр Одессы.

На сегодняшний день пешеходная зона в Одессе - крупнейшая в Украине. Геннадий Труханов подчеркнул, что городская власть делает все для того, чтобы статус Одессы как туристической жемчужины был не номинальным. По его словам, немаловажным аспектом является взаимодействие региональной и государственной власти: "Я искренне благодарен Президенту Украины за внимание к нашему городу, в частности, в рамках государственных программ "Большая реставрация" и "Большая стройка". Такое взаимодействие уже оправдало себя и повысило как уровень качества жизни одесситов, так и туристическую привлекательность нашего города".

Вместе с тем мэр отметил, что даже самый удачный проект рискует стать провальным без грамотного подхода. В процессе реализации пешеходной зоны были продуманы все детали. "Продумано изменение организации дорожного движения, установлены новые дорожные знаки, организована новая система парковки - мы сделали все, чтобы пешеходный центр органично вошел в жизнь одесситов и гостей города", - отметил Геннадий Труханов. По словам мэра Одессы, пешеходный центр - уникальный проект, который еще больше приблизил Одессу к европейскому стилю жизни, где исторический центр в туристических городах традиционно является пешеходной зоной.