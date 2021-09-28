Во вторник, 28 сентября, мэр Киева Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира Александром Усиком и подарил ему пояс WBC. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Я еще раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь. А я тебе дарю первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию. Ведь таким поясом владел и твой кумир - Мохаммед Али.

Усик поблагодарил Кличко за поддержку.

Спасибо. Это как раз тот, которого не хватает. Затем мы завоюем и его. А этот будет в коллекции.

Кроме того, по видеосвязи они пообщались с президентом WBC Маурисио Сулейманом. Усик показал Сулейману пояс, подаренный Кличко и отметил, что это будет следующий завоеванный им трофей.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в ходе тяжелого поединка с британцем Энтони Джошуа.

Кроме того, украинский боксер Алекандр Усик сначала проведет поединок-реванш с британцем Энтони Джошуа, а потом может бросить вызов и его соотечественнику Тайсону Фьюри, Александр после боя заявил, что говорить об этом пока рано.

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