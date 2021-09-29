У Пентагоні визнали, що хибно оцінили ситуацію в Афганістані. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін заявив - не очікували такого швидкого захоплення країни "Талібаном". І додав - у Сполучених Штатах не думали, що керівництво Афганістану настільки, цитую, "зіпсоване та слабке".

Водночас Остін наголосив - США надали силам Афганістану все озброєння, необхідне для захисту країни від талібів, однак це не допомогло пробудити в афганських військових "волю до перемоги".