США визнає хибність оцінки ситуації в Афганістані [ Редактировать ]
У Пентагоні визнали, що хибно оцінили ситуацію в Афганістані. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін заявив - не очікували такого швидкого захоплення країни "Талібаном". І додав - у Сполучених Штатах не думали, що керівництво Афганістану настільки, цитую, "зіпсоване та слабке".
Водночас Остін наголосив - США надали силам Афганістану все озброєння, необхідне для захисту країни від талібів, однак це не допомогло пробудити в афганських військових "волю до перемоги".
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Новоспечені чиновники вже виступили із заявою. Оголосили про перші заборони, які торкнуться пересічних афганців.
Уже навіть призначили свого постійного представника в Організації.
Соцсети уже не раз "взрывают" фотографии и видеоролики с вооруженными и бородатыми талибами, которые приобщаются к развлечениям. Недавно в Кабульском парке аттракционов насняли, как суровые бородачи прыгают на батуте, катаются на карусели, машинках и тренируются в спортзале
Ознаки переміщення терористів зафіксували у ЦРУ, після того, як місяць тому владу в країні захопили таліби.