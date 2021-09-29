В ходе кадровых ротаций, запланированных в Кабмине на первую декаду октября, будут уволены министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Об этом сообщает "Левый берег" со ссылкой на свои источники в правительстве.

Главу Минагропорлитики Лещенко увольняют из-за провала Стратегии орошения и дренажа, которая была принята Кабмином год назад и предусматривает модернизацию и строительство оросительных и дренажных систем, увеличение водоснабжения до 2030 года.

Судьба министра социальной политики Марины Лазебной - под вопросом и будет решаться в ближайшее время. Как, собственно, и Олега Уруского. Велика вероятность, что его тоже уволят. Отдельно планы по переформатированию Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и лишения должности его руководителя вице-премьерских полномочий.

Собеседники издания в правительстве сообщили, что должности точн осохранят министр обороны Андрей Таран и министр культуры Александр Ткаченко, которых записывали в списки на увольнение. У Ткаченко якобы "хорошие отношения с фракцией".

Решение об увольнниях в Кабмине будут приняты после выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце. Его посетят президент Украины Владимир Зеленский, генпрокуроа Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, главы МВД Денис Монастырский, директор НАБУ Артем Сытник, глава НАПК Александр Новиков, и. о. директора Госбюро расследований Алексей Сухачов.

Напомним, что после отставки 15 июля главы МВД Арсена Авакова в пятницу, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение министром внутренних дел Дениса Монастырского.

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