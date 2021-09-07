В Кабинете министров Украины планируется "три-четыре" кадровые замены. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Планируется три-четыре замены кадровые, но мы не будем их анонсировать заранее. Почему? Потому что это вредит работе того министерства, о котором упоминается.

Арахамия объяснил, что после того, как публикуется информация об отставке того или иного министра, его "никто не слушает, он не может выполнять свои обязанности фактически".

Народный депутат сообщил, что с потенциальными кандидатами уже проводят собеседования. И пожаловался, что "нормальные люди" отказываются идти в правительство.

Большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом. Говорят: у меня все хорошо, у меня хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, не матюкают и так далее. Как только становлюсь чиновником - на утро я уже конкретный, так скажем, плохой человек. Поэтому многие люди не хотят.

Глава фракции "Слуга народ" опроверг информацию о возможном назначении гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева министром обороны.

Он работает главой "Укроборонпрома". В "Укроборонпроме" реально рекордные результаты за несколько лет: у него растет экспорт, растет занятость, зарплаты выплачиваются сотрудникам, новую продукцию начинают выпускать. Он на своем месте, ему все нравится, он никуда не рвется.

Напомним, что после отставки 15 июля главы МВД Арсена Авакова в пятницу, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение министром внутренних дел Дениса Монастырского.

"Подробности" изучили биографию нового главы МВД: что известно о новом главе МВД.

Ранее сообщалось о том что министр спорта Вадим Гутцайт рассказал, кто подвел Украину на Олимпиаде в Токио и нашел виновных в малом количестве наград.