"К троим есть вопросы": Разумков предрек увольнения министров [ Редактировать ]
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Летом в правительстве новых перестановок не будет, а осенью в Кабинете министров не исключены новые отставки. Об этом на брифинге заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Кресла зашатались под тремя министрами. В правительстве есть министры, которые неплохо справляются со своей работой, но к некоторым есть вопросы и у него (Разумков - ред.), и у депутатов.
Я считаю, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня и у народных депутатов. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас - точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью - посмотрим.
Спикер уточнил, что вопросы у него есть "как минимум к троим". Называть имена он не стал.
Напомним, что после отставки 15 июля главы МВД Арсена Авакова в пятницу, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение министром внутренних дел Дениса Монастырского.
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