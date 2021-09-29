Небезпека газогону "Північний потік 2" для екології, вплив пандемії на зростання соціальної нерівності та сотні українських дітей, які через реформи опинилися без доступу до освіти. Такі теми на сесії Парламентської асамблеї ради Європи порушує українська делегація. Які аргументи висуває - розкаже Олена Абрамович.

Узгодити дебати щодо Криму, які фактично мали б бути єдиним українським питанням, нашій делегації на цій сесії ПАРЄ не вдалося. Проте депутати намагаються зачепити важливі для України теми в рамках усіх інших дискусій. Так, Олексій Гончаренко збирається у середу під час обговорення кліматичних змін порушити проблему негативного впливу на екологію - газогону "Північний потік-2".

Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ:

Російський газ брудний з усіх точок зору. І з точки зору - що на гроші від нього фінансуються війна проти України та інших країн, терористичні акти, вбивства, кібератаки й так далі. І з точки зору того, що видобуток російського газу і його транспортування призводить до того, що Росія є найбільшим у світі забруднювачем повітря метаном.

Тим часом Павло Сушко намагається достукатися до європейських колег з іншою проблемою. Під час реформи децентралізації у низці областей України закрилися спеціалізовані школи. Ідея за цим стояла хороша - ЄС дав кошти на розвиток інклюзивної освіти. Щоб діти з різними вадами розвитку могли навчатися не ізольовано - в інтернатах, а разом з усіма іншими.

Павло Сушко, член української делегації в ПАРЄ:

И реформаторы стали думать, что специальная школа - это такой же интернат. То есть закрыв специальную школу, они выполнили одно из условий, закрыли просто интернат. 100 детей, которые там учились отправили домой, и показатели - это просто отличная история, что дети оказались в семье. И никого не волнует, что дети остались дома, но они оказались просто без образования.

За приклад депутат навів Закарпатську область - там місцеві чиновники закрили всі спеціалізовані школи. І батьки змушені возити дітей у сусідні області. А в часи пандемії доступ до освіти для дітей із вадами ще більше ускладнився. Тільки влада може розв'язати проблеми соціальної нерівності - зробили висновок учасники дебатів на цю тему. Хтось пропонує це робити за рахунок розподілення коштів із бюджету, інші пропонують оподаткувати інтернет-гігантів.