Висота гори Монблан зменшилася майже на метр [ Редактировать ]
Висота гори Монблан зменшилася на майже метр! Як зазначають французькі експерти-географи, такі зміни вони помітили після експедиції всередині вересня. Тепер висота гори Монблан, у центрі французьких Альп, становить чотири тисячі 807 метрів.
Офіційна висота Монблану знижується вже понад десять років. За словами фахівців, гора щорічно в середньому втрачає близько 13 сантиметрів висоти через сильні вітри й опади.
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