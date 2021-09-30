Війна на Донбасі: загинув український військовослужбовець [ Редактировать ]
Зранку на фронті в результаті ворожого вогню загинув український армієць. Про це повідомили у штабі ООС. Від початку доби окупаційні війська атакували вже тричі. Поблизу Кам'янки противник задіяв артилерію 122 калібру. Біля Новотошківського та Попасної незаконні збройні формування прицільно обстріляли позиції наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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Загалом, від початку дії режиму припинення вогню, з 27 липня минулого року, загинули 58 українських захисників.
Поблизу Пичепилівки ворог бив із заборонених мінометів 120 калібру. Один ворожий обстріл зафіксували і сьогодні - поблизу Зайцевого.
Сім ворожих обстрілів зафіксували на фронті минулої доби. На атаки ворога українські армійці відповіли вогнем.
У районі Золотого-4, Шумів, Пісків та Лебединського противник активно вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.
У районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь із ручних та підствольних гранатометів.